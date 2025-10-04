Almeirim entre os últimos lugares no novo Ranking de Competitividade Municipal

O Instituto + Liberdade divulgou, no dia 2 de outubro, o “Ranking de Competitividade Municipal” de Portugal, que avalia os municípios com mais de 10 mil habitantes em 11 categorias que medem diferentes dimensões do desenvolvimento local.

Entre elas destacam-se os rendimentos familiares, o capital humano, o capital produtivo, a saúde, a educação, a habitação, a cultura e entretenimento, a proteção e justiça, os serviços essenciais e ferrovia, a fiscalidade e endividamento autárquico e a competitividade envolvente.

Almeirim ocupa o 138.º lugar entre os 186 municípios avaliados. O resultado coloca o concelho entre os municípios com menor competitividade, o que demonstra a necessidade de políticas e investimentos direcionados para a melhoria de indicadores socioeconómicos e de qualidade de vida.

Santarém surge em 44.º lugar, o que mostra uma posição relativamente confortável face à média nacional. Lisboa lidera o ranking, ao consolidar-se como o município mais competitivo do país.

O ranking foi construído com base em dados oficiais e pretende fornecer um panorama detalhado da performance dos municípios portugueses, além de servir como ferramenta para planeamento estratégico, atração de investimento e definição de prioridades locais.

O relatório completo e a tabela dinâmica com os resultados podem ser consultados através da página do Instituto + Liberdade.