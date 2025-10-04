Fernando Cardoso (CDU): “Irei negociar com a câmara a delegação de mais competências” 

Fernando Cardoso é pintor de automóveis na reforma e, sendo membro do PCP desde o final da década de 70 do século passado, volta a aceitar o desafio de ser cabeça de lista à Junta de Almeirim.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Almeirim?

Sou membro do PCP desde 1978. Tenho, ao longo de muitos anos, contribuindo nas listas e na vida associativa da nossa terra. Como de todas as outras vezes, a CDU achou que seria a pessoa certa para encabeçar a lista à Junta de Freguesia de Almeirim, juntando experiência com a vontade de continuar a trabalhar pelas pessoas.

O que acha que pode trazer de bom à Freguesia?

Começarei por não ser apenas um presidente de gabinete, mas alguém que estará presente nos trabalhos que são da competência da Junta. Irei negociar com a câmara a delegação de competências de mais serviços, com as devidas ajudas financeiras, por exemplo, para melhorar a limpeza das vias públicas. Serei um parceiro ativo junto da câmara para a remodelação do espaço da Fonte de São Roque, que marca o “nascimento” de Almeirim, e também para que a cidade tenha um museu que reúna e mostre o espólio das nossas gentes e da nossa história.

Como analisa o trabalho de Joaquim Catalão nestes últimos 4 anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

Grande parte dos mandatos foram de serviços mínimos, muitas das vezes ficou à espera que a câmara fizesse ou resolvesse o assunto. O cemitério é propriedade da Junta, é da sua responsabilidade o cuidado que o local merece. Lamento muito que este tenha muros por caiar, relva e ervas por cortar, covas arrasadas pelas águas da chuva sem estarem cuidadas. Se alguém cuida assim do que é seu, mostra uma atitude de desleixo, que não serve os interesses da população.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Um grande desafio será lutar pelos objetivos da Junta na cidade, não ficar condicionado pelas exigências da câmara. Cuidar e tratar do que é património da Junta, e volto ao cemitério como sinal de compromisso para melhorar os serviços. Olharemos com cuidado para a habitação, o comércio local e, junto da restauração, promover os símbolos da Sopa de Pedra, das Caralhotas e do Melão.

Quais os principais projectos da sua candidatura para a freguesia?

Acrescento que iremos cuidar dos espaços verdes, fazendo a sua manutenção, colocando mais árvores autóctones nas caldeiras vazias e mais flores da época nas ruas, em particular nos canteiros da biblioteca, que não podem ser apenas locais para os dejetos dos animais. Iremos criar as condições para desenvolver atividades culturais e desportivas na freguesia, dinamizando os espaços públicos existentes, como o Largo da Fonte dos Namorados, e possibilitar o encontro de gerações, através de jogos tradicionais.

Porque devem votar em si os fregueses de Almeirim?

Sou uma pessoa com capacidade para exercer o cargo, pela experiência de vida que tenho nas várias associações que participei, como os 25 anos de comando dos Bombeiros, outros tantos na Associação de Caçadores Almeirinenses, no Núcleo de Marinheiros e como sindicalista. Estou preparado para liderar equipas, pois tive essas responsabilidades na vida profissional. Conheço a freguesia e a CDU tem propostas para melhorar a vida de todos.

É da opinião que a freguesia devia ter mais competências?

Sim, é isso que já defendemos há muito, desde que haja os devidos apoios financeiros para que não se faça apenas os mínimos, pois a CDU tem vontade, competência e trabalha para garantir que é feito. Tudo farei para termos uma junta aberta, colaborante e participativa.

O facto de estar na sede de concelho, não acha que algumas vezes se misturam as competências com a autarquia?

A CDU reclama isso mesmo, vezes sem conta, por serem da mesma cor política havia um controlo da câmara sobre a junta. Na CDU dizemos “cada macaco no seu galho” logo queremos que fique claro as competências de cada um.

Como imagina a freguesia de Almeirim no final do seu mandato, se for eleito?

Será um local onde os trabalhadores da Junta serão melhores profissionais, com a sua valorização, mais formação para sua segurança e a correta utilização e manutenção dos equipamentos. Há despesas de elevados custos para arranjo de equipamentos, muito por desgaste e falta de conhecimento. Com os trabalhadores motivados, os serviços de limpeza das ruas serão também melhores e teremos uma cidade mais agradável e cuidada.

Como pretende equilibrar prioridades com os recursos financeiros disponíveis?

As contas da junta estão equilibradas, não negamos, há é opções que não concordamos, como foram os aumentos na publicidade e verbas retiradas dos espaços verdes. Como referi, serei alguém do terreno para estar na hora certa no local certo.

Se tivesse de convencer os eleitores em poucas palavras, qual seria a sua principal mensagem?

A CDU tem um projeto coletivo com muitos anos de provas dadas. Como já fui eleito, tenho experiência local, para além do que fiz toda a vida, aqueles que me conhecem sabem que estou disponível para ajudar qualquer pessoa. Os eleitores podem procurar nos candidatos, aquele que lhes dá mais garantias de estar ao serviço de todos, sem exceção.

Data de nascimento: 23 de janeiro de 1956

Profissão: Pintor de automóvel/reformado

Passatempos: Pesca e caça desportiva

Último livro: jornal “Avante” todas as semanas

Música: Música de intervenção e fado