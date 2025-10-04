Helena Fidalgo (PS): “Conto com uma equipa comprometida e determinada para agir”

Helena Fidalgo é a aposta do PS para continuar a liderar a Junta de Freguesia de Almeirim. A empresária elogia a herança deixada por Joaquim Catalão e revela as ideias para a sua terra.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Almeirim?

O convite surgiu durante uma reunião com os atuais presidentes, Pedro Ribeiro e Joaquim Catalão. Foi uma proposta que me fez refletir profundamente e que não aceitei de imediato, devido aos meus compromissos profissionais. No entanto, o desejo de contribuir de forma significativa para a minha freguesia, e a minha longa associação com o Partido Socialista, fez-me perceber que este poderia ser o momento certo para oferecer mais de mim em benefício da nossa comunidade.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Estou confiante de que posso dinamizar toda a freguesia de Almeirim. A proximidade, a escuta ativa e o diálogo com os fregueses são fundamentais. Desde que recebi o convite, redobrei a minha atenção à freguesia, conversando com os moradores para entender as suas necessidades diárias. Muitas vezes, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença.

Como analisa o trabalho do Joaquim Catalão nos últimos quatro anos e nos doze em que esteve à frente da junta?

Conheço bem o Joaquim e louvo o seu trabalho como Presidente da Junta. É um autarca que tem conhecimento da realidade do concelho e ser próximo da população é um fator crucial, que lhe rende o carinho dos mais velhos, que o tratam por “Quim”, e o respeito dos mais jovens: o “senhor Quim”.

Se ganhar a junta, quais os grandes desafios?

Uma vez eleita, quero trabalhar para responder às expectativas da comunidade, mantendo a freguesia bem cuidada e a funcionar de maneira eficiente.

Quais os principais projetos da candidatura para a Freguesia?

Receberei um grande legado. Nunca está tudo feito, existe sempre algo por concluir. Comprometo-me a requalificar os espaços verdes, tornando-os mais atraentes e acessíveis, manter a limpeza desses espaços, das ruas e dos sanitários públicos é essencial. Também pretendo revitalizar as infraestruturas existentes na Tapada para melhor servir seus habitantes. Tenho um projeto em mente que envolve jovens e desporto. Além disso, planeio estudar melhorias para o cemitério, devido à retirada da tília, por segurança, deixou questões pendentes. Não será um projeto a curto prazo, mas é algo a considerar.

Porque devem votar em si os fregueses de Almeirim?

Sendo filha da terra e vivendo em Almeirim, conheço bem a nossa realidade. Tenho 34 anos de experiência como empresária e 14 anos como dirigente associativa, o que me proporciona uma visão abrangente das lacunas e necessidades existentes. Conto, também, com uma equipa comprometida, que partilha a mesma visão e determinação para agir: não deixar para amanhã, o que podemos fazer hoje.

É da opinião que a Freguesia devia ter mais competências?

Sem dúvida! Muitas vezes, a falta de avanços em determinados trabalhos não se deve à falta de vontade, mas sim à ausência de competência da Junta nessa área. Por exemplo, na limpeza das ruas, nem todas estão sob a responsabilidade da Junta. E, com certeza, haverão outras situações que poderão passar para alçada da Junta.

O fato de estar na sede do concelho, não acha que algumas vezes se misturam as competências com a autarquia?

É natural que, às vezes, as competências se misturem, tanto na sede do concelho como noutras freguesias. As freguesias dependem muito do Município, e há trabalhos e candidaturas que devem ser necessariamente tratados pela Câmara. O que for da competência da Câmara, esta tratará; o que for da Junta, a Junta tratará. Devemos trabalhar em consonância e apoiar-nos mutuamente para o bem comum da freguesia e do concelho.

Como imagina a freguesia de Almeirim no final do seu mandato, se for eleita?

Imagino uma freguesia acolhedora e dinâmica, onde as pessoas se sintam bem em viver. Vejo uma presidente orgulhosa: sinal de que o trabalho foi realizado e os objetivos, cumpridos.

Como pretende equilibrar prioridades com os recursos financeiros disponíveis?

É necessário garantir uma gestão eficaz dos recursos disponíveis: avaliar caso a caso, atribuindo-lhes um grau de “urgência”.

Se tivesse que convencer os eleitores em poucas palavras, qual seria a sua mensagem?

Peço a vossa confiança para juntos construirmos um Almeirim mais forte e unido. Quem me conhece sabe que não desisto frente às adversidades. Quem ainda não me conhece, tem agora a chance de fazê-lo: informem-se sobre o trabalho que já realizei. Os resultados estão à vista de todos.

Data de nascimento: 10 de novembro de 1967

Profissão: Técnica de Ótica/Empresária

Passatempos: Trail, Atletismo, Associativismo

Último livro: “O Monge que vendeu o Ferrari”

Música: Portuguesa e Africana