Nuno Marecos encerra ciclo e passa testemunho a Diogo Marques na Chamusca

O forcado almerinense Nuno Marecos encerrou, este sábado, dia 4 de outubro, na centenária Praça de Touros da Chamusca, o seu período como cabo do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca (GFAC), cargo que exerceu durante 12 dos seus 35 anos de ligação ao grupo.

O momento da passagem de testemunho de Nuno Marecos a Diogo Marques, natural de Almeirim e filho do ex-cabo Nuno Marques, foi assinalado com uma placa comemorativa na praça.

Na corrida, lidaram-se touros de José Luís Cochicho, Passanha e Veiga Teixeira, com as lides a cavalo a cargo dos cavaleiros Paco Velasquez e António Ribeiro Telles Filho.

As pegas estiveram a cargo, em solitário, do Grupo de Forcados Amadores da Chamusca.

Fotos: CM Chamusca