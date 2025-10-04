Paula Aranha (Chega): “Os grandes desafios passam pela fixação de jovens e famílias”

Paula Aranha é a candidata pelo Chega à Junta de Almeirim. A escolha foi feita porque é amiga dos tempos de adolescência da deputada e cabeça de lista à autarquia, Catarina Salgueiro.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Almeirim?

O convite surgiu de forma natural pela Dra. Catarina Salgueiro. É uma amiga de adolescência, estudámos juntas e acredita na minha capacidade de trabalho. Foi um processo de esclarecimento e reflexão conjunta, onde senti que poderia dar um contributo positivo para o futuro da freguesia de Almeirim.

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Acredito que posso trazer uma nova energia, uma forma diferente de gerir a proximidade com a população e uma visão estratégica para responder aos desafios atuais. Quero valorizar a identidade de Almeirim, mas também preparar a freguesia para o futuro, apostando no desenvolvimento sustentável na valorização do comércio local e reforço da qualidade de vida das pessoas.

Como analisa o trabalho de Joaquim Catalão o nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

Durante estes últimos 12 anos à frente da Junta de Freguesia de Almeirim, o atual presidente teve tempo mais do que suficiente para mostrar resultados concretos. Mas o que vemos é uma gestão marcada pela estagnação e pela falta de ambição.

Limitou-se ao básico, à manutenção do dia a dia, sem apresentar uma verdadeira visão estratégica para o futuro da freguesia. Doze anos depois, Almeirim merecia estar mais desenvolvido, mais dinâmico e com melhores respostas sociais. O que se nota é um cansaço político, uma governação que já não acrescenta valor e que não prepara a freguesia para os desafios do presente e do futuro.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Os grandes desafios passam pela fixação de jovens e famílias pela resposta às necessidades da população. Como é do conhecimento geral, e segundo os últimos censos, sabemos que a população de Almeirim tem vindo a decrescer. Outro desafio fundamental é a valorização dos espaços públicos para que sejam locais de convívio, segurança e bem-estar para todos.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Entre as prioridades, destaco o reforçar de um plano de apoio ao comércio tradicional, a dinamização cultural e desportiva com atividades para todas as idades. A melhoria dos serviços de proximidade da junta, nomeadamente, incluir na página da internet da Junta de Freguesia a aplicação GESAutarquia, que permitiria aos fregueses de Almeirim aceder aos diversos serviços prestados pela Junta, tais como: Atestados; Certidões; Declarações; Licenças de animais, etc.Tal promoveria uma maior celeridade na prestação dos serviços aos fregueses, diminuindo a burocracia e facilitando a vida quotidiana de cada um.

Também de referir a importância da manutenção dos espaços públicos de uso comum deixados ao abandono. Além disso, pretendo estreitar a cooperação com associações locais e instituições. Outro ponto a salientar e de grande importância é o Canil/Gatil Municipal. Tem havido várias queixas e não existe muita transparência neste sentido.

Porque devem votar em si os fregueses da Almeirim?

Devem votar em mim porque eu e a minha equipa representamos a mudança com uma nova dinâmica, com propostas concretas, realistas, com impacto direto na vida dos fregueses e sobretudo porque acreditamos que a política local tem de ser feita com diálogo e transparência, mas com autonomia e liberdade para o fazer.

É da opinião que a freguesia devia ter mais competências?

Não. As competências que tem são as suficientes. Defendo sim mais meios para podermos executar as que temos.

O facto de estar na sede concelho, não acha que algumas vezes se misturam as competências com a autarquia?

Atualmente sim, o qual não concordo. A câmara executa as suas funções e terá de haver sempre cooperação com a junta, mas tem de haver mais autonomia.

Como imagina a freguesia de Almeirim no final do seu mandato, se for eleito?

Imagino Almeirim mais limpa, mais dinâmica, mais segura, onde os cidadãos se sentem orgulhosos da cidade onde vivem.

Como pretende equilibrar prioridades com os recursos financeiros disponíveis?

O básico terá de ser sempre garantido, nomeadamente, a manutenção dos espaços. Os idosos, jovens e famílias carenciadas terão sempre um papel primordial. Nunca esquecendo a importância da dinamização da economia local.

Se tivesse de convencer os eleitores em poucas palavras, qual seria a sua principal mensagem?

Vota Chega. Porquê? Porque somos a mudança.

Data de nascimento: 21 de abril de 1963

Profissão: Empresária

Passatempos: Ir à praia, tanto de inverno, como de verão. Ouvir música, passear, viajar, estar na companhia de amigos, etc.

Último livro: “Seara de Lodo” de Armando Santinhos, cujo livro está autografado pelo autor.

Música: Fado, música ligeira, brasileira, dependendo do estado de espírito.