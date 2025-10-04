Tiago Caniço (PSD): “Planeio trazer dinamismo e iniciativa”

A direita surpreendeu com a escolha de Tiago Caniço. O engenheiro mecânico faz uma radiografia aos 12 anos de Joaquim Catalão e apresenta algumas ideias para a gestão da junta.

Como surgiu o convite para liderar a lista à freguesia de Almeirim?

O convite surgiu através da coligação entre AD e IL com vista a inserir alguém que partilhe da visão conjunta para o município

O que acha que pode trazer de bom à freguesia?

Planeio trazer dinamismo e iniciativa através de proatividade na vontade de fazer evoluir Almeirim.

Como analisa o trabalho de Joaquim Catalão o nestes últimos quatro anos? E nos 12 em que esteve à frente da junta?

Tornou-se um trabalho complacente e brando não mostrando a proatividade e ambição necessária de uma cidade com potencial.

Se ganhar a Junta, quais os grandes desafios?

Procurar e promover eventos que foquem o aproveitamento dos espaços já existentes, diversificando e indo ao encontro dos interesses de todos.

Quais os principais projetos da sua candidatura para a freguesia?

Digitalização das plataformas de forma a melhorar a comunicação e participação dos cidadãos promovendo a transparência e trabalhar no sentido de sustentabilidade na melhoria de gestão de resíduos e educação ambiental.

Porque devem votar em si os fregueses da Almeirim?

A freguesia é de todos e todos devem ter direito a uma opinião e participação, não apenas quem faz barulho. Sou uma pessoa pro-ativa, autónoma e com visão e quero aplicar toda essa ambição em conjunto com as pessoas de Almeirim.

É da opinião que a freguesia devia ter mais competências?

A freguesia tem de, além das suas competências, procurar apresentar orçamentos à câmara para solucionar os temas levantados pelos seus fregueses, facilitando e não ficando dependente da câmara nestes assuntos. O objetivo da candidatura conjunta é mesmo esse, cooperação para melhorar em todas as matérias da Junta de freguesia.

O facto de estar na sede concelho, não acha que algumas vezes se misturam as competências com a autarquia?

Entre os órgãos deliberativos e os órgãos executivos tem de haver transparência, comunicação e organização. Acima de tudo isso o interesse tem de ser o mesmo, que é focar nas pessoas de Almeirim. Alcançando esse conjunto de condições não creio que haja mistura de competências pois todos temos o mesmo foco.

Como imagina a freguesia de Almeirim no final do seu mandato, se for eleito?

Quero ver uma freguesia dinâmica para os cidadãos de Almeirim que querem uma vida agradável e atrativa fora da sua rotina de trabalho. Uma freguesia bonita e inovadora para pessoas que planeiam preservar e manter esses espaços.

Como pretende equilibrar prioridades com os recursos financeiros disponíveis?

Entre os diferentes orçamentos que obtiver e apresentar terei de deliberar juntamente em assembleia, estou habituado a trabalhar neste meio, sei que é difícil alcançar a visão que temos para a freguesia, mas também sei que é exequível alcançar todas as frentes ao remover o fator interesse próprio, agradando assim a todos.

Se tivesse de convencer os eleitores em poucas palavras, qual seria a sua principal mensagem?

A minha principal mensagem é que demonstrem o vosso descontentamento para como as coisas estão, como se tem visto em sondagens. Apelo a que apostem em pessoas que estão focadas nas pessoas de Almeirim, que sabem o que tem de ser feito, e através de uma estrutura coerente aplicar os recursos da melhor forma sem controvérsia, interesses próprios e extremismos irrealistas.

Data de nascimento: 2 de outubro de 1995

Profissão: Engenheiro mecânico

Passatempos: Crossfit e Gaming

Último livro: Metamorfose de Franz Kafka

Música: Indie, rock e clássica