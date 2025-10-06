Dois homens detidos em Santarém por tráfico de droga

A Esquadra de Investigação Criminal da PSP deteve, no dia 2 de outubro de 2025, dois homens pelo crime de tráfico de estupefacientes, em flagrante delito, em operações distintas realizadas na cidade de Santarém.

Segundo a PSP, num dos casos, foi detido um homem de 38 anos, tendo-lhe sido apreendidas 54 doses de heroína, 26 doses de cocaína, 445 euros em numerário e um telemóvel.

O suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial no dia 3 de outubro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações periódicas três vezes por semana.

No mesmo dia, pelas 22h00, a Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial de Santarém deteve um outro homem, de 20 anos, igualmente pelo crime de tráfico de droga. Durante a operação, foram-lhe apreendidas 55 doses de haxixe.

O detido foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando o desenrolar do processo em liberdade.