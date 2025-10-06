Exposição “O Receptáculo – Uma Alma Antiga” de Ildebranda Martins pode ser visitada na Casa dos Patudos

A exposição “O Receptáculo – Uma Alma Antiga”, da artista plástica Ildebranda Martins, está patente na Galeria de Exposições da Casa dos Patudos, em Alpiarça, até dia 2 de novembro. A mostra tem entrada livre e pode ser visitada de terça a domingo, das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

A exposição foi inaugurada no dia 5 de outubro, às 16h30, e propõe uma reflexão sobre a reencarnação e a eternidade da alma humana. As obras, maioritariamente instalações assentes em manequins, representam o corpo como receptáculo da alma e exploram a ideia de que “a nossa essência é imortal e que voltamos a habitar outro corpo humano para dar continuidade ao processo de evolução”, tal como se pode ler na sinopse da exposição.

De acordo com a artista, “a alma humana é depósito de vidas passadas, com as lições apreendidas herdadas”.

Ildebranda Martins, nascida em Angola em 1965, é uma artista plástica que reside em Lisboa. Autodidata, trabalha desde 2008 na criação de instalações artísticas com manequins, através das quais combina fantasia e realidade. A sua linguagem visual procura despertar consciências e estimular a reflexão sobre o papel da arte e do ser humano.

Com mais de 60 exposições realizadas, Ildebranda Martins defende que a arte deve ir além do decorativo, “deve causar sensações, originar exclamações e gerar pensamentos nos outros”, afirma.