Fazendense bate Ouriense e sobe na tabela classificativa

O Fazendense bateu o Ouriense por 2-0, no passado domingo, dia 5 de outubro, em encontro da 1.ª Divisão Distrital / Andrade Corvo Saúde, realizado no Complexo Desportivo José Gameiro Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.
O Fazendense fez o primeiro golo ainda na primeira parte, aos 37 minutos, por Rodrigo Neves. Já aos 79 minutos, Rodrigo Oliveira ampliou para 2-0, fechando o marcador.
Com este resultado, o Fazendense soma agora seis pontos em quatro jornadas, ocupando o 7.º lugar da classificação.
Classificação:
|1
|AD Mação
|12
|2
|CD Torres Novas
|10
|3
|CD Os Águias
|9
|4
|CA Ouriense
|9
|5
|AR Porto Alto
|8
|6
|União FCI Tomar
|7
|7
|AD Fazendense
|6
|8
|AC Alcanenense
|5
|9
|SL Cartaxo SAD
|4
|10
|CD Amiense
|4
|11
|GD Coruchense
|4
|12
|S. Abrantes e Benfica
|4
|13
|GD Pontével
|4
|14
|CA Riachense
|2
|15
|Entroncamento AC
|1
|16
|Tramagal SU
|0