Fazendense bate Ouriense e sobe na tabela classificativa

6 de Outubro, 20256 de Outubro, 2025
O Fazendense bateu o Ouriense por 2-0, no passado domingo, dia 5 de outubro, em encontro da 1.ª Divisão Distrital / Andrade Corvo Saúde, realizado no Complexo Desportivo José Gameiro Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

O Fazendense fez o primeiro golo ainda na primeira parte, aos 37 minutos, por Rodrigo Neves. Já aos 79 minutos, Rodrigo Oliveira ampliou para 2-0, fechando o marcador.

Com este resultado, o Fazendense soma agora seis pontos em quatro jornadas, ocupando o 7.º lugar da classificação.


Classificação:

1AD Mação12
2CD Torres Novas10
3CD Os Águias9
4CA Ouriense9
5AR Porto Alto8
6União FCI Tomar7
7AD Fazendense6
8AC Alcanenense5
9SL Cartaxo SAD4
10CD Amiense4
11GD Coruchense4
12S. Abrantes e Benfica4
13GD Pontével4
14CA Riachense2
15Entroncamento AC1
16Tramagal SU0