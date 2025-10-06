Fazendense bate Ouriense e sobe na tabela classificativa

O Fazendense bateu o Ouriense por 2-0, no passado domingo, dia 5 de outubro, em encontro da 1.ª Divisão Distrital / Andrade Corvo Saúde, realizado no Complexo Desportivo José Gameiro Sousa Gomes, em Fazendas de Almeirim.

O Fazendense fez o primeiro golo ainda na primeira parte, aos 37 minutos, por Rodrigo Neves. Já aos 79 minutos, Rodrigo Oliveira ampliou para 2-0, fechando o marcador.

Com este resultado, o Fazendense soma agora seis pontos em quatro jornadas, ocupando o 7.º lugar da classificação.



Classificação: