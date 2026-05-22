Fazendense joga pelo título de campeão distrital em Amiais de Baixo

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O Fazendense disputa este sábado, dia 23 de maio, o jogo mais decisivo da época, estando a uma vitória de se sagrar campeão da 1.ª divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém.

A equipa de Fazendas de Almeirim desloca‑se ao terreno do CD Amiense, em partida da 30.ª e última jornada, agendada para as 17h00, no Campo da Azenha.

O encontro assume caráter decisivo para os charnecos, que lideram o campeonato e dependem apenas de si para garantir o título.

Antecipando a partida, o treinador Zé Miguel Dias destacou o grau de dificuldade do desafio, mas mostrou confiança na equipa.

“Vai ser um jogo de grande emoção e de elevada exigência, numa visita sempre difícil. O adversário fez uma segunda volta incrível e estará motivado para jogar contra o líder”, afirmou.

Apesar das dificuldades esperadas, o técnico sublinha o foco e a ambição do grupo. “Estamos muito focados, motivados e com uma enorme vontade de alcançar o objetivo definido no início da época. Trabalhámos bem durante a semana e estamos perto da máxima força”, assinala.

Zé Miguel Dias reforça que o objetivo é claro: “Queremos entrar em campo, ser competentes, mostrar a nossa qualidade e no final vencer. O objetivo é simples: ganhar e ser campeões”.

O Fazendense apela ainda à mobilização dos adeptos para acompanharem a equipa neste último jogo da temporada, numa partida que poderá culminar na conquista do campeonato.