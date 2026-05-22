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Sociedade

Casa Paroquial de Fazendas de Almeirim reabre após um ano de obras de requalificação

Por: Daniel Cepa 22 de Maio, 2026 2 Minutos de Leitura

A Casa Paroquial de Fazendas de Almeirim vai ser inaugurada no próximo dia 10 de junho, às 15h30, após cerca de um ano de obras de requalificação profunda do edifício.

A intervenção, que decorreu ao longo dos últimos meses, permitiu uma renovação total do espaço, desde o telhado à canalização e à eletricidade, incluindo também a reorganização dos interiores para melhor servir a comunidade.

No rés‑do‑chão foram criadas três salas de catequese e de atividades de grupo, uma sala de atendimento, instalações sanitárias com acessibilidade e áreas de arrumação, enquanto o primeiro andar acolhe a residência paroquial.

O edifício assume um papel central na vida da paróquia, sendo utilizado para atendimento, preparação de sacramentos, catequese e diversas atividades comunitárias.

O investimento na obra ronda os 170 mil euros, acrescidos de IVA, tendo contado com apoios da Câmara Municipal de Almeirim, no valor de 50 mil euros, e da Junta de Freguesia, que já aprovou uma primeira tranche de financiamento, no valor de 2.500 euros.

Com as várias angariações de fundos e o apoio institucional, a paróquia prevê saldar integralmente o custo da obra.

Apesar da requalificação concluída, a paróquia admite que subsistem outras intervenções necessárias, nomeadamente na igreja paroquial e na Capela de São José, onde estão identificados problemas estruturais e de conservação.

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