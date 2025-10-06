I Encontro de Saúde Infantil da ULS Lezíria destaca apoio às famílias na amamentação

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) recebeu esta segunda-feira, dia 6 de outubro, o I Encontro de Saúde Infantil da ULS Lezíria, centrado no tema “Aleitamento Materno: Formar para o Sucesso”. A iniciativa reuniu cerca de 120 profissionais de saúde de diferentes áreas, num evento dedicado à promoção da amamentação e ao reforço das estratégias de apoio às famílias.

O presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, deu início ao encontro e destacou a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento infantil e a construção de vínculos afetivos. “O aleitamento materno é fundamental para o bem-estar e o desenvolvimento da criança. É um processo exigente, mas de enorme importância, e tenho muito orgulho em que os meus filhos tenham sido amamentados”, afirmou. Acrescentou ainda que espera que o encontro resulte em “mais conhecimento, mais apoio e mais mães a amamentar os seus filhos ao peito”.

O diretor do Serviço de Pediatria, José Miguel, reforçou o valor científico e emocional da temática, ao sublinhar que “o leite materno não é apenas um alimento, mas também o primeiro vínculo, um escudo imunológico e um impulso para a vida”. A mesa de abertura contou ainda com Ana Alexandre Calado, diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primários, e Fátima Lopes, enfermeira diretora.

Um dos momentos mais emotivos foi a entrega simbólica de um donativo à instituição “Casa do Pombal – A Mãe”, que correspondeu a 30% do valor das inscrições. A vice-presidente da instituição, Aldina Lopes, médica pediatra e fundadora do centro, agradeceu o gesto solidário em nome da instituição.

O programa do encontro dividiu-se em duas grandes sessões: “Aleitamento Materno: Começar com Confiança”, de manhã, e “Aleitamento Materno: Condicionantes do Sucesso”, à tarde. Os temas abordaram estratégias para um início seguro da amamentação, dificuldades frequentes, necessidade de suplementação, disfunções orais, freios restritivos e o papel da fisioterapia pediátrica no apoio a mães e bebés.

O evento incluiu ainda um testemunho de pais, que partilharam experiências pessoais e reforçaram a importância da confiança e do suporte familiar para o sucesso da amamentação.