Autárquicas 2025: Benfica do Ribatejo em debate

A Associação Cultural e Desportiva de Benfica do Ribatejo recebe esta terça-feira, dia 7 de outubro, o debate entre os candidatos à Junta de Freguesia.

Durante uma hora, entre as 21h e as 22h, e com a presença de público na plateia, os candidatos vão apresentar as suas propostas e ideias para o futuro da freguesia.

Em debate vão estar Ana Lopes (PS), Arménio Branco (CHEGA), Maria Clara Pó (AGORA AS PESSOAS) e Carlos Arreigota (CDU). O encontro faz parte de um ciclo de debates promovido pelo Jornal O Almeirinense e é transmitido em direto nas redes sociais do órgão de comunicação.

Depois de Benfica do Ribatejo, o ciclo prossegue amanhã, quarta-feira, dia 8 de outubro, com o debate entre os candidatos à Junta de Freguesia de Almeirim, que tem lugar no Cine Teatro de Almeirim.