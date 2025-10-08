Campeonato do Mundo de Teqball: Leonor Pinho etapa de apuramento para o 2025

Leonor Pinho, atleta almeirinense, vai disputar este fim de semana em Santarém, no pavilhão da antiga Escola Prática de Cavalaria, a segunda, e última, etapa de apuramento para o Campeonato do Mundo de Teqball 2025.

A atleta de Almeirim joga nas categorias de Mixed Doubles com o Francisco Côrte-Real e Singles Femininos. Se nos Mixed Doubles a tarefa é muito complicada, nos singles ficou em terceiro lugar na primeira etapa, pelo que está tudo ainda em aberto. A tarefa é difícil com confronto com Carla Couto e Filipa Martins, mas não impossível.

No fim de semana seguinte, de 17 a 19, a Leonor segue para Barcelona para disputar uma etapa do Circuito Mundial, Challenger Teqball League, onde vai jogar Mixed Doubles com o Raul Firmino, também dos “Caixeiros”, e Duplas Femininas com a espanhola Tania Canal, de Oviedo.