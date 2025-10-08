Maior evento de padel de sempre em Almeirim junta mais de 600 atletas

Almeirim viveu, entre 1 e 5 de outubro, o maior fim de semana de padel alguma vez realizado no concelho. O AlmeirINN Padel, em parceria com o WOW Padel Santarém, recebeu em simultâneo o FIP Bronze Almeirim e o 3.º Open AlmeirINN Padel — Classe 10.000 FPP, juntando 648 atletas num ambiente desportivo de elevado nível.
A etapa internacional do circuito FIP Bronze contou com 122 jogadores e teve como grande destaque a presença da antiga número 1 mundial Carolina Navarro, que, ao lado de Mónica Gómez Rivas, conquistou o título feminino ao bater na final as portuguesas Alexandra Silva e Mafalda Marques Fernandes. Na final masculina, os campeões foram Agustín Reca (Alemanha) e Álvaro López Luque (Espanha), que venceram a dupla portuguesa Afonso Fazendeiro / Pedro Perry.
Paralelamente, o 3.º Open AlmeirINN Padel, que este ano atingiu pela primeira vez o estatuto de Classe 10.000 da Federação Portuguesa de Padel, reuniu 526 atletas em várias categorias masculinas, femininas e mistas.
Principais vencedores: M2: Tiago Abreu / Gonçalo Pereira; M3: Rodrigo Leite / João Hassan; F2: Inês Paiva / Isabel Vieira; MX3: Diana Madaleno / Vasco Conceição
Para além da forte adesão de atletas, o evento contou com boa afluência de público, organização conjunta entre clubes, equipa de arbitragem, fisioterapia e vários patrocinadores oficiais, como o Restaurante O Forno e o Fitness Factory Almeirim.
Esta foi a primeira vez que o AlmeirINN Padel recebeu uma etapa do circuito mundial de Padel.