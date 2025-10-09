Ciclo de debates autárquicos encerra com mais de 230 mil visualizações e emissão especial na noite eleitoral

O ciclo de debates autárquicos promovido pelos jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, em parceria com as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM), terminou com um balanço muito positivo. No total, as transmissões somaram mais de 230 mil visualizações online.

O último debate foi dedicado ao concelho de Santarém e registou mais de 26 mil visualizações. Ao longo das últimas semanas, o ciclo promoveu debates dedicados aos diferentes concelhos do distrito que integram a Lezíria do Tejo e reuniu milhares de visualizações em cada sessão.

Almeirim registou mais de 28 mil visualizações, Alpiarça cerca de 27 mil, Cartaxo mais de 16 mil, Chamusca mais de 28 mil, Rio Maior ultrapassou as 29 mil, Coruche rondou as 22 mil, Salvaterra de Magos superou as 18 mil, Golegã aproximou-se das 16 mil e Benavente atingiu cerca de 18 mil visualizações.

Os debates, com duração média entre 60 e 90 minutos, decorreram no Auditório Scalabis do ISLA Santarém – Instituto Politécnico e foram moderados por jornalistas dos cinco meios de comunicação social envolvidos.

As sessões decorreram sem presença de público, mas foram transmitidas em direto nas redes sociais e nas rádios parceiras, o que permitiu um acompanhamento próximo por parte da população.

Todos os debates deste ciclo estão disponíveis nas redes sociais dos órgãos de comunicação envolvidos, de forma a permitir a sua visualização a qualquer momento.

Face ao sucesso da iniciativa, os jornais O Almeirinense, Correio do Ribatejo e Rede Regional, assim como as rádios RCA Ribatejo (104.0 FM) e Rádio Bonfim (104.9 FM) vão promover uma emissão especial na noite das eleições autárquicas, no próximo dia 12 de outubro.

A transmissão em direto nas redes sociais vai acompanhar os resultados eleitorais de todo o distrito e conta com a participação de Susana Pitta Soares, Luísa Mesquita, Paulo Fonseca e António Rocha Pinto como comentadores convidados.

Susana Pitta Soares é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra e em Direito pela Universidade Lusíada de Lisboa. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém e chefe de gabinete na mesma autarquia. Atualmente, exerce funções como advogada e professora no ISLA Santarém – Instituto Politécnico. É também autora do livro “Abuso Sexual de Crianças: Valoração da Prova”.

Luísa Mesquita é licenciada em Educação Física pela Universidade de Lisboa e possui uma pós-graduação em Ciências da Educação. Ao longo da sua carreira, exerceu funções de professora e formadora em diversas instituições de ensino. Foi deputada na Assembleia da República durante várias legislaturas, eleita pelo círculo de Santarém pelo Partido Comunista Português e destaca-se pela sua atuação política na região.

Paulo Fonseca iniciou a sua carreira política como vereador na Câmara Municipal de Ourém. Durante o seu mandato, destacou-se pela implementação de projetos de desenvolvimento local e pela captação de investimentos europeus. Foi deputado na Assembleia da República e exerceu funções como presidente da Federação Distrital de Santarém do Partido Socialista.

António Rocha Pinto é licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa e possui uma pós-graduação em Urbanismo e outra em Gestão. Trabalhou durante 33 anos na Câmara Municipal de Almeirim, onde exerceu o cargo de chefe da divisão de edifícios, infraestruturas e recursos. É também autor do romance “Improvável”.