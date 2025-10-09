Debate em Fazendas de Almeirim junta candidatos à Junta de Freguesia

O ciclo de debates promovido pelo Jornal O Almeirinense continua esta quinta-feira, dia 9 de outubro, com o encontro entre os candidatos à Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim. A sessão tem lugar no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, entre as 21h00 e as 22h00, e é aberto ao público, que pode acompanhar o debate ao vivo na plateia.

Durante cerca de uma hora, os candidatos vão apresentar e discutir as suas propostas para o futuro da freguesia. Em debate vão estar Alexandra Pintor (CHEGA), Ana Luísa Bento (AGORA AS PESSOAS), Joaquim Pereira (PS) e António Figueiras (CDU).

O encontro é transmitido em direto nas redes sociais do Jornal O Almeirinense, de forma a permitir que todos os interessados possam acompanhar a sessão e conheçam melhor as ideias de cada candidato. Os debates estão também a ser gravados e posteriormente disponibilizados no canal de YouTube do jornal, Almeirinense TV.

Depois de Fazendas de Almeirim, o ciclo de debates continua amanhã, sexta-feira, dia 10 de outubro, com o encontro entre os candidatos à Câmara Municipal de Almeirim, que vai ter lugar no Cine Teatro de Almeirim, à mesma hora.