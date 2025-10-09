Onde há crise, há esperança

PARA HOJE / 9.OUT

9 de Outubro, 202510 de Outubro, 2025
Vale a pena pagar a factura de ser cristão, factura sempre pesada em todas as épocas, em nome da verdade, em nome do amor. É a factura de Jesus Cristo. A verdade foi a grande virtude de Jesus. Não temos outro modelo! Claro que muita gente não quer a felicidade que Ele teve, porque é uma felicidade que não é satisfação nem prazer, é coerência de verdade consigo próprio, obediência a uma missão.
Vasco P. Magalhães, sj
ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA
Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas
www.tenacitas.pt