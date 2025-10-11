Dia Mundial do Audiologista com “Manhã com Sentidos” na ULS Lezíria

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) celebrou, esta sexta-feira, 10 de outubro, o Dia Mundial do Audiologista com a iniciativa “Manhã com Sentidos – Audiologia & Cultura”, um encontro que reuniu profissionais de saúde, representantes institucionais e a comunidade. O objetivo foi valorizar a audiologia e reforçar a ligação entre saúde, cultura e cidadania.

Na abertura, Odete Batista, audiologista da ULS Lezíria, recordou a ligação ao hospital e o papel pioneiro do hospital nesta área: “Foi aqui que me iniciei como audiologista, há 28 anos. O Hospital de Santarém foi referência no Rastreio Auditivo Neonatal Universal e continua a ser exemplo de dinamismo e dedicação com crescimento da equipa com as audiologistas Ana Alves e Tânia Conceição.”

Seguiu-se a intervenção do diretor do Serviço de Otorrinolaringologia, Mário Galveias, que destacou a autonomia e capacidade organizativa da equipa: “Estes profissionais trabalham com rigor e iniciativa, reforçando a ligação entre hospital e comunidade.”

Por sua vez, Melissa Cravo, presidente da Associação Portuguesa de Audiologistas, enalteceu a equipa: “Mais do que técnica, a audiologia é feita de escuta e empatia. Esta equipa demonstra excelência e compromisso com as pessoas.”

O encerramento ficou a cargo de Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, que sublinhou o caráter pioneiro e humano do serviço: “O cuidado prestado aqui distingue-se pela qualidade e pelo humanismo. Este hospital soube manter os laços com a comunidade, mesmo crescendo e inovando. Isso é essencial para garantir melhores serviços de saúde.”

A manhã incluiu um momento musical do Conservatório de Música de Santarém, uma roda de conversa intitulada “Ouvir o Mundo, Escreve a Vida” com Carla Santos, autora de “Maria e Ursinho Simão” e Lina Pereira, autora de “A dor de dentes do Dragão Malaquias”, leituras compartilhadas, e conversas livres.

Decorreu ainda um sorteio solidário, cujo valor angariado reverteu na totalidade a favor da Associação Voluntária do Hospital Distrital de Santarém. O prémio, um quadro da autoria de António Calixto, do Gabinete de Comunicação e Imagem, foi entregue à assistente técnica Cristiana Carvalho.