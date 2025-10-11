Fábio Borges regressa a Almeirim para concerto especial no Cine Teatro

O fadista Fábio Borges regressa à sua terra natal no próximo 17 de outubro, para um concerto muito especial no Cine Teatro de Almeirim. O espetáculo, intitulado “Fado do Mondego ao Tejo”, celebra a ligação do artista às suas origens e aos rios que marcaram a sua vida: o Mondego e o Tejo.

Reconhecido como uma das vozes mais cativantes do Fado de Coimbra, Fábio Borges promete uma noite intensa e poética, onde os grandes clássicos do repertório coimbrão se cruzam com novos temas do seu próximo álbum.

Com a sua interpretação emotiva e uma seleção musical cuidadosamente escolhida, o fadista pretende prestar homenagem a Almeirim e partilhar com o público a alma do Fado que o acompanha desde cedo.

O concerto realiza-se no dia 17 de outubro, às 21h30, no Cine Teatro de Almeirim, e tem uma duração estimada de 90 minutos (sem intervalo). Os bilhetes custam 5 euros e estão disponíveis no Cine Teatro (no dia do espetáculo) e na Câmara Municipal de Almeirim.