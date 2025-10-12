Autárquicas 2025: António José vence na Raposa

Quase 70% dos eleitores da freguesia de Raposa, aquela que é a que tem a menor densidade populacional do concelho, votaram este domingo e reforçaram a vitória do Partido Socialista que tal como nas restantes freguesias do concelho tem agora um novo presidente de Junta.

Depois de Cristina Casimiro ter cumprido os seus 3 mandatos à frente da freguesia cabe agora a António José Carvalho assumir a presidência. A Assembleia de Freguesia conta com 7 deputados sendo 5 do partido vencedor e 2 da Coligação “Agora as Pessoas” que integra PPD/PSD, CDS/PP e IL.