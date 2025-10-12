Joaquim Pereira sucede a João Apolinário na junta de freguesia de Fazendas de Almeirim.
“Hoje o meu coração está cheio de gratidão. Ganhámos estas eleições e esta vitória é de todos nós! Quero deixar um agradecimento profundo a cada pessoa que acreditou em mim e na minha equipa, que esteve ao meu lado nesta caminhada e que contribuiu, de uma forma ou de outra, para que este sonho se tornasse realidade. Cada palavra de apoio, cada gesto de confiança e cada voto foram essenciais. Esta vitória reflete o esforço de uma equipa unida, de um projeto feito com verdade, com proximidade e com amor à nossa terra. Assumo este compromisso com humildade e com a certeza de que darei o meu melhor por todos, sem exceção. A política, para mim, é servir, e é com esse espírito que começo esta nova etapa. A todos os que caminharam comigo, familiares e amigos, meu sincero obrigado. Juntos provámos que quando há união, há vitória”, sublinhou Joaquim Pereira.
Ana Bento, da coligação Agora as Pessoas, reagiu dando “em primeiro lugar vou dar os parabéns ao Quim , acredito que ele vai fazer um bom trabalho pela Freguesia. Em segundo lugar vou falar de mim, só tenho de agradecer a quem acreditou em mim e que valeu a pena cada bocadinho que dediquei a esta causa ( política ) diverti-me imenso.”
Últimas:
Autárquicas 2025: Helena Fidalgo vence Junta de Almeirim
Autárquicas 2025: António José vence na Raposa
Autárquicas 2025: Joaquim Pereira eleito presidente junta em Fazendas de Almeirim
Autárquicas 2025: Joaquim Catalão é o novo presidente da Câmara Municipal de Almeirim
Autárquicas 2025: Pedro Ribeiro perde e assume lugar de vereador em Santarém
Autárquicas 2025: Sónia Sanfona vence em Alpiarça
Autárquicas 2025: PS vence em Benfica do Ribatejo
PARA HOJE / 12.OUT
Fábio Borges regressa a Almeirim para concerto especial no Cine Teatro
Dia Mundial do Audiologista com “Manhã com Sentidos” na ULS Lezíria
GNR detém dois suspeitos de mais de 100 furtos de cabos elétricos
PARA HOJE / 11.OUT
Magistrados do Ministério Público queixam-se da falta de climatização no Tribunal de Almeirim
Santa Casa da Misericórdia de Almeirim inaugura residência autónoma para pessoas com deficiência
Trabalhador ferido após atropelamento por trator agrícola na Azeitada
Debate dedicado à Câmara Municipal de Almeirim realiza-se esta sexta-feira no Cine Teatro
PARA HOJE / 10.OUT
Ciclo de debates autárquicos encerra com mais de 230 mil visualizações e emissão especial na noite eleitoral
Tenistas de Almeirim no Campeonato Nacional de Veteranos
Autárquicas 2025: Joaquim Pereira eleito presidente junta em Fazendas de Almeirim
Joaquim Pereira sucede a João Apolinário na junta de freguesia de Fazendas de Almeirim.