Autárquicas 2025: Joaquim Pereira eleito presidente junta em Fazendas de Almeirim

Joaquim Pereira sucede a João Apolinário na junta de freguesia de Fazendas de Almeirim.



“Hoje o meu coração está cheio de gratidão. Ganhámos estas eleições e esta vitória é de todos nós! Quero deixar um agradecimento profundo a cada pessoa que acreditou em mim e na minha equipa, que esteve ao meu lado nesta caminhada e que contribuiu, de uma forma ou de outra, para que este sonho se tornasse realidade. Cada palavra de apoio, cada gesto de confiança e cada voto foram essenciais. Esta vitória reflete o esforço de uma equipa unida, de um projeto feito com verdade, com proximidade e com amor à nossa terra. Assumo este compromisso com humildade e com a certeza de que darei o meu melhor por todos, sem exceção. A política, para mim, é servir, e é com esse espírito que começo esta nova etapa. A todos os que caminharam comigo, familiares e amigos, meu sincero obrigado. Juntos provámos que quando há união, há vitória”, sublinhou Joaquim Pereira.



Ana Bento, da coligação Agora as Pessoas, reagiu dando “em primeiro lugar vou dar os parabéns ao Quim , acredito que ele vai fazer um bom trabalho pela Freguesia. Em segundo lugar vou falar de mim, só tenho de agradecer a quem acreditou em mim e que valeu a pena cada bocadinho que dediquei a esta causa ( política ) diverti-me imenso.”