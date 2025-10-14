Economia

Festival Sopa Pedra 2026: Já há data

14 de Outubro, 202514 de Outubro, 2025
A Confraria Gastronómica de Almeirim anuncia as datas do Festival da Sopa da Pedra para 2026. A entidade organizadora do evento anuncia que o festival realiza-se de 26 a 30 de agosto.

O festival mantém a calendarização no final de agosto e a localização, no parque das Tílias.