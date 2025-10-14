Professora de Almeirim volta a vencer Prémio do Comité Olímpico de Portugal

A professora doutora e investigadora Cristiana Mercê, natural de Almeirim, voltou a ser distinguida pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), conquistando o 1.º Prémio na categoria Psicologia e Pedagogia do Desporto com o estudo “Super Quinas’ intervention program in Portuguese primary schools”.

Este reconhecimento integra os Prémios Ciências do Desporto, considerados o palco nacional de maior destaque na área, e distingue trabalhos que contribuem para o desenvolvimento da investigação científica ligada ao desporto em Portugal.

O projeto premiado foi desenvolvido em contexto escolar e tem como objetivo promover competências motoras e valores olímpicos junto de crianças do ensino básico, reforçando a ligação entre ciência, educação e cidadania.

Cristiana Mercê tem sido uma presença constante entre os premiados pelo COP. Com esta distinção, soma três anos consecutivos de reconhecimento nacional: 2023 – 1.º Prémio com o programa de aprendizagem a pedalar Learning to Cycle; 2024 – Duas Menções Honrosas na área de História e Sociologia do Desporto, também relativas ao Learning to Cycle; 2025 – 1.º Prémio com o programa Super Quinas.

Este percurso confirma a excelência e consistência da docente na produção científica aplicada ao desporto e à educação, com impacto direto na formação de crianças e jovens em todo o país.

O prémio foi entregue numa cerimónia organizada pelo COP, que pretende valorizar o trabalho de investigadores e instituições que contribuem para o desenvolvimento do desporto em Portugal.