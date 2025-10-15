Almeirim prepara mais uma edição do tradicional “Passeio de Pasteleiras”

Almeirim volta a receber, no dia 1 de novembro, o tradicional Passeio de Pasteleiras, uma iniciativa que recria o ambiente de outros tempos e convida a população a sair à rua com as emblemáticas bicicletas antigas, conhecidas por “pasteleiras”.

O encontro está marcado para as 09h00, na Arena d’Almeirim, mais especificamente junto à Taverna Cavalo Preto, e promete uma manhã cheia de animação, convívio e boa disposição.

Os participantes são convidados a vestir-se “com cagança e opinião” e a sair à rua nas suas pasteleiras para uma “voltinha catita pela cidade”, com paragens técnicas para a realização de jogos tradicionais. A organização sublinha que vão existir lembranças para todos e surpresas especiais para os mais bem trajados.

O evento, que tem como objetivo manter as tradições locais, é promovido pelo Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, com a colaboração da Junta de Freguesia de Almeirim.