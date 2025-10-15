PARA HOJE / 15.OUT

A caridade fraterna é o amor evangélico em acção que se distingue por duas características: é gratuita e é eficaz. No exercício de servir os outros e, em particular, os mais necessitados, sei que houve caridade quando se foi gratuito e eficaz. Deve ser gratuita… A caritas latina vem de carus, amigo de alto preço, apreciado. Como é que se pode ser interesseiro com um amigo que nos é caro? E deve ser eficaz, ou seja, ir além das boas palavras e dos bons sentimentos, traduzindo-se em acções concretas.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

