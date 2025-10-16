Choque frontal na EN118 provoca três feridos e corta estrada nos dois sentidos na Gouxaria

Um choque frontal entre uma viatura ligeira de passageiros e um ligeiro de mercadorias provocou três feridos, sem gravidade, na tarde desta quinta-feira, 16 de outubro, na EN118, na Gouxaria, concelho de Alpiarça.

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Lezíria do Tejo, à chegada dos meios de socorro, encontravam-se encarceradas, tendo sido necessário proceder ao desencarceramento para posterior transporte ao Hospital Distrital de Santarém.

A estrada esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos entre as 19h13 e as 20h50, provocando filas com centenas de metros.

No local estiveram 27 operacionais e 10 viaturas dos Bombeiros Municipais de Alpiarça e dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém e a GNR, que tomou conta da ocorrência.