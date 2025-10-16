Cultura: Muito por onde escolher…

A riqueza e diversidade cultural em Almeirim é enorme e restringir o lote a três foi um dos maiores desafios para o júri deste ano. Ainda que com atividade recente, a Associação Rapótacho está entre os finalistas.

Rapótacho

Um grupo de jovens entusiastas, prontos para trazer mais alegria e oportunidades a Fazendas de Almeirim! É uma associação feita por jovens e para jovens, com a missão de fazer a diferença e tem conseguido congregar pessoas, essencialmente jovens, em vários eventos na freguesia com grande sucesso.

Nuno Rodrigues

Nuno Rodrigues, natural de Almeirim, ganhou notoriedade como vocalista da banda WAKO, um dos nomes de destaque do groove metal português. O grupo era conhecido pelo seu peso, energia ao vivo, riffs marcantes e intensidade, conquistando uma base de fãs fiel ao longo dos anos. A produção dos álbuns contou com o experiente produtor Daniel Cardoso, reconhecido no meio metal nacional, cuja colaboração elevou significativamente a qualidade sonora da banda.

Em 2024, os WAKO encerraram o seu ciclo com um concerto de despedida no MEO Arena, quase esgotado, marcando o fim de uma etapa importante na carreira de Nuno Rodrigues e da banda.

Após o fim dos WAKO, Nuno Rodrigues mantém-se ativo na música com o projeto Pântano. Esta nova formação aposta numa sonoridade mais sombria e atmosférica, com riffs pesados e arrastados, proporcionando uma experiência musical imersiva e melancólica. O Pântano reflete uma evolução artística, explorando novas paisagens sonoras e consolidando o percurso de Nuno Rodrigues no panorama musical português.

Nuno Duarte

Nuno Duarte é escritor e guionista freelancer desde 2001, com um percurso notável que atravessa múltiplas áreas criativas, da banda desenhada à televisão, teatro, cinema, animação e imprensa escrita.

Ao longo da sua carreira, destacou-se pela versatilidade e qualidade da sua escrita, sendo distinguido com alguns dos mais importantes prémios nacionais. Em 2013, venceu o Prémio Nacional de Banda Desenhada na categoria de Melhor Argumento, com a obra “O Baile”, realizada em parceria com Joana Afonso. Já em 2021, conquistou o Prémio Sophia na categoria de Melhor Série/Telefilme, pela série televisiva “Terra Nova”.

Entre os seus livros publicados, destacam-se:

“Paris Morreu com Pepedelrey” (Livros El Pep/Mmmnnnrrrg, 2002);

“A Fórmula da Felicidade” vols. 1 e 2, com Osvaldo Medina (Kingpin, 2009–2010);

“O Baile”, com Joana Afonso (Kingpin, 2013);

“Fri(c)ções”, com João Sequeira (El Pep, 2014);

“O Outro Lado de Z”, com Mosi (ComicHeart/G. Floy/Kingpin, 2019);

“A Fórmula da Felicidade – Edição Integral” (Kingpin, 2023).

Nuno Duarte conta ainda com uma vasta participação em obras curtas e antologias, entre as quais se incluem:

“Génese” (com Ana Freitas, Selecções BD, 2000);

“Jazz” (com Matt Ryan, Hallucination Studios Anthology Collection, 2000);

“Mande-me um Fax” (com Pepedelrey, Mutate & Survive, 2001);

“Technoverse 1 e 2” (com Ana Freitas e Pedro Potier, Quebra-Queixo Technorama, 2005 e 2010);

“Mega” (com Pepedelrey, Mesinha de Cabeceira Popular, 2006);

“Low Battery” e “Ómega” (com Osvaldo Medina e Ricardo Venâncio, Crumbs, 2014);

“Nuvem” (com Osvaldo Medina, Máquina Zero, 2015);

“Amar-te-ei Até te Odiar” (com Osvaldo Medina, Cage d’Escalier, 2017).

E a criatividade não abranda: Nuno Duarte prepara um novo livro e uma série de televisão com estreia marcada para 2026, prometendo continuar a surpreender leitores e espectadores com a sua imaginação e talento narrativo.