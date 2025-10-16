NERSANT volta a integrar a Rede Nacional de Incubadoras

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria voltou a ver acreditadas as suas incubadoras, sendo novamente membro da Rede Nacional de Incubadoras (RNi) – Portugal Incubators, após análise e aprovação da candidatura submetida à Startup Portugal.

A candidatura da NERSANT foi avaliada pela Startup Portugal, entidade responsável pela gestão da rede, que confirmou o cumprimento de todos os critérios de elegibilidade exigidos, reconhecendo a associação na categoria de Incubadora Local. Está em causa a acreditação da Startup Santarém, Startup Alcanena, Startup NERSANT Torres Novas e Startup Ourém.

Esta acreditação volta a reforçar o papel da NERSANT na promoção do empreendedorismo e inovação na região do Ribatejo, através das suas incubadoras de empresas, que têm apoiado o nascimento e consolidação de múltiplos projetos empresariais. A integração na rede nacional permite ainda à NERSANT e às empresas incubadas aceder a novas oportunidades de financiamento, formação, mentoria e cooperação, fortalecendo o ecossistema empreendedor regional.

A Rede Nacional de Incubadoras (RNi) – Portugal Incubators é uma iniciativa que visa articular e dinamizar as incubadoras de empresas em Portugal, promovendo boas práticas e potenciando a ligação entre o ecossistema empreendedor e as políticas públicas de inovação.

Com esta renovação da acreditação, a NERSANT reforça a sua posição como agente de referência no apoio à criação e desenvolvimento de empresas, reafirmando o seu compromisso com o crescimento económico da região de Santarém e do país.