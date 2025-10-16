RUTIS reúne seniores de todo o país para celebrar duas décadas de aprendizagem e convívio

O Espaço Multiusos de Almeirim tornou-se, esta quinta-feira, dia 16 de outubro, o palco da celebração dos 20 anos da RUTIS – Rede de Universidades Seniores. O antigo edifício IVV encheu-se de vozes e histórias vindas de todo o país, num encontro que juntou centenas de professores e alunos das mais de 400 universidades que hoje formam esta rede nacional de aprendizagem e convívio.

“Hoje estamos a fazer um dois em um”, refere Luís Jacob, presidente da RUTIS e fundador da Universidade Sénior de Almeirim. “Comemoramos os 20 anos da associação a nível nacional e, ao mesmo tempo, realizamos a Reunião Magna, que funciona como uma grande assembleia geral”, explica.

Ao longo do dia, o público teve oportunidade de assistir a atuações de dança, teatro e música, exposições de pintura e fotografia e momentos de homenagem. O encontro decorreu num ambiente de partilha e celebração, que reflete o espírito das Universidades Seniores, assente na amizade e na promoção do envelhecimento ativo.

Luís Jacob recorda o percurso com emoção. “Há 20 anos, quando criámos a Universidade Sénior de Almeirim, nunca imaginávamos chegar aqui”, admite. O projeto começou com apenas dez alunos e uma professora e, em poucos meses, já contava com uma centena de participantes. Em 2005, num encontro que juntou 30 universidades em Almeirim, nasceu a ideia de criar uma rede nacional, que veio a dar origem à RUTIS.

Hoje, a rede conta com mais de 400 Universidades Seniores espalhadas por todo o país, 80 mil alunos e cerca de 8 mil voluntários. Números que, segundo Luís Jacob, demonstram a dimensão de um movimento que tem vindo a crescer de forma sustentada.

“Queremos continuar a inovar, prestar mais serviços aos seniores e perceber de que forma podemos ser diferentes”, adianta o presidente da RUTIS.

Entre os presentes, multiplicaram-se os testemunhos de quem acompanhou de perto estas duas décadas de percurso. Muitos dos primeiros alunos da Universidade Sénior de Almeirim, que começaram o projeto aos 60 anos e hoje têm 80, regressaram para celebrar este grande marco.

Mais do que uma comemoração, o encontro foi também “uma homenagem a todos os que ajudaram este projeto a crescer”. Luís Jacob destaca ainda o papel coletivo da rede, “a RUTIS só existe graças ao empenho de muita gente. Sozinho, nada disto seria possível”, afirma.

“Estamos muito felizes! É um grande marco, vinte anos de trabalho, de amizade e de sonhos que se tornaram realidade”, conclui o presidente da RUTIS, com um sorriso no rosto.