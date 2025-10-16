ULS Lezíria acolhe 3.ª Assembleia de Gestores do SNS

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) foi palco, no passado dia 14 de outubro, da 3.ª Assembleia de Gestores do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O encontro decorreu no auditório do Hospital Distrital de Santarém e reuniu responsáveis de diversas instituições de saúde, com o objetivo de reforçar a articulação entre entidades e definir orientações estratégicas para o futuro do SNS.

A sessão contou com a presença do diretor executivo do SNS, Álvaro Almeida, que presidiu aos trabalhos, acompanhado por Rui Vaz, secretário da Assembleia. A abertura esteve a cargo de Pedro Marques, presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, que deu as boas-vindas aos participantes e destacou a importância da partilha de experiências e da cooperação entre unidades de saúde.

Antes do início da assembleia, Álvaro Almeida visitou as instalações da ULS Lezíria e reuniu com o Conselho de Administração, onde foram abordados os principais desafios e projetos em curso na região.

A Assembleia de Gestores constitui um órgão de consulta e participação da Direção Executiva do SNS, com a missão de contribuir para a definição das linhas gerais de atuação do sistema público de saúde, de forma a promover uma gestão mais integrada, eficiente e próxima das populações.