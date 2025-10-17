Death Café regressa a Santarém para promover diálogo aberto sobre a morte

A Equipa Comunitária de Suporte em Cuidados Paliativos da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria vai promover, no próximo dia 21 de novembro, pelas 18h00, mais uma edição do Death Café, que terá lugar na Sala de Leitura Bernardo Santareno, em Santarém.

A iniciativa propõe um espaço de conversa livre sobre a morte e o sofrimento, num ambiente informal, acompanhado por café e bolo. O objetivo é quebrar tabus e incentivar à reflexão natural sobre o fim da vida, valorizando simultaneamente o seu significado e a importância de viver com consciência.

Sem oradores nem moderadores, o encontro segue o formato internacional do movimento “Death Café”, criado para estimular o diálogo aberto sobre a morte em contextos comunitários. A sessão privilegia a partilha de experiências pessoais e a escuta empática, sem juízos de valor ou respostas pré-definidas.

De acordo com a organização, este tipo de iniciativa contribui para a criação de uma população mais empática. As inscrições estão abertas através do QR Code disponível no cartaz do evento ou por meio do link disponibilizado pela ULS Lezíria.