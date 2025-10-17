Economia: Grandes exemplos

Na Economia, o júri foi decidido e precisou de poucos minutos para chegar aos três finalistas. Mercadona, Agriloja e Teletejo asseguraram o lugar de decisão.

Mercadona

O dia 27 junho de 2025 ficará para a história de Almeirim e da região. A Mercadona recebeu nesse dia, no seu Bloco Logístico de Almeirim, a visita do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, para assinalar aquele que é, até à data, o seu maior investimento em Portugal. Este é o maior bloco logístico da cadeia, no qual foram investidos 290 milhões de euros.

O momento contou com a presença do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, do secretário de Estado da Agricultura, João Moura, e do embaixador de Espanha em Portugal, Juan Fernández Trigo. Marcaram igualmente presença a diretora de Relações Institucionais da Mercadona em Portugal, Inês Santos, e o diretor do Bloco Logístico de Almeirim, Artur Silva, que acompanharam a cerimónia.

A partir deste bloco logístico, em cuja construção participaram mais de 700 empresas nacionais, são abastecidas as 63 lojas de que a Mercadona dispõe atualmente em Portugal.

Agriloja

Em 2025, a Agriloja de Almeirim deu um passo importante no seu processo de modernização e expansão. Fundado por Manuel Vinagre, o projeto ganhou um novo impulso com a renovação completa da loja, que reabriu a 16 de maio num espaço totalmente renovado, situado na zona industrial da cidade.

Entre as principais novidades destaca-se a introdução de uma frutaria, uma nova área de negócio que assegura produtos frescos e de qualidade diariamente. A oferta de artigos foi também significativamente alargada nas áreas do campo, jardim e animais de companhia, reforçando a diversidade e conveniência para os clientes.

O novo espaço apresenta-se mais amplo, moderno e acolhedor, com melhorias nos acessos e estacionamento, incluindo postos de carregamento para viaturas elétricas, refletindo o compromisso da Agriloja com a inovação e a sustentabilidade.

Teletejo

Constituída em 1990, a Teletejo – Energia e Comunicações, S.A. é uma empresa especializada na construção e manutenção de redes de transporte e distribuição de eletricidade e redes de telecomunicações.

A empresa oferece soluções técnicas integradas em diversas áreas, incluindo instalação e manutenção elétrica de linhas subterrâneas de alta, média e baixa tensão, redes de telecomunicações, automação e controlo, sistemas de segurança (SCIE, videovigilância, controlo de acessos e alarmes), bem como projetos de água, gás, energias renováveis, construção civil e metalomecânica.

Nos últimos anos, a Teletejo tem vindo a expandir a sua atividade nas áreas da construção civil e do setor imobiliário, através de empresas do grupo. Após uma fase desafiante de internacionalização, a empresa recuperou o seu dinamismo e apresenta-se hoje com nova energia e uma posição sólida no mercado nacional.