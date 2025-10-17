Festival de Órgão de Santarém regressa em novembro com programação alargada

Entre 14 e 30 de novembro, Santarém volta a ser o centro da música organística em Portugal com a realização da 7.ª edição do Festival de Órgão de Santarém (FÓS 2025).

Organizado pela Câmara Municipal de Santarém, em parceria com a Diocese de Santarém e a Santa Casa da Misericórdia de Santarém, o evento promete transformar a cidade num palco dedicado à música, à arte e à cultura, com uma programação diversificada que se estende por mais de duas semanas.

O festival tem como protagonistas seis órgãos históricos da cidade, instrumentos de grande valor patrimonial que servem de base para um conjunto de concertos e experiências artísticas. Este ano, o tema central é “o ar como fonte sonora” e propõe um conjunto de concertos e experiências artísticas que exploram novas sonoridades e cruzam o órgão com o saxofone, o acordeão, o canto coral, a dança, a poesia e outras expressões artísticas.

Além dos concertos em Santarém, o FÓS 2025 volta a apostar na descentralização da oferta cultural com o ciclo “À Volta do FÓS”, que leva espetáculos e atividades às vilas do concelho. O objetivo é promover o acesso à cultura em todo o território, de forma a reforçar a ligação entre as comunidades e o património local.