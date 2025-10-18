Gala O ALMEIRINENSE: Mercadona distinguida na categoria Economia

A categoria Economia teve como grande vencedora a Mercadona.

A Mercadona inaugurou, no dia 27 de junho de 2025, o seu Bloco Logístico de Almeirim e recebeu a visita do Ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, para assinalar aquele que é, até à data, o seu maior investimento em Portugal. Este é o maior bloco logístico da cadeia, no qual foram investidos 290 milhões de euros.

A partir deste bloco logístico, em cuja construção participaram mais de 700 empresas nacionais, são abastecidas as 63 lojas de que a Mercadona dispõe atualmente em Portugal.

O prémio foi entregue a Sofia Fonseca, diretora de relações externas na Mercadona.

Para esta categoria estavam também nomeadas a Agriloja e a Teletejo.