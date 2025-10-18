Gala O ALMEIRINENSE: Prémio Associativismo e Voluntariado vai para os Bombeiros Voluntários de Almeirim

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim foi uma das grandes vencedoras da noite, ao levar para casa o prémio Associativismo e Voluntariado.

A criação dos Bombeiros Voluntários de Almeirim teve início em 1946, através de uma comissão formada pelo Tenente Francisco de Freitas Moura, Luís Vasconcelos Dias e Deodato da Mota Cerveira, com o objetivo de dotar o concelho de uma corporação de bombeiros. Após dois anos de reuniões, foi em 1948, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, que se decidiu formalizar a Associação de Bombeiros Voluntários de Almeirim, sob a direção de Adelino Novais Branco.

A nova direção iniciou as obras de adaptação da antiga central elétrica, cedida pela Câmara Municipal, para servir de quartel. O trabalho contou com o empenho dos próprios bombeiros e o apoio da população, que organizou peditórios e eventos para angariar fundos. O quartel foi inaugurado a 3 de junho de 1951, numa cerimónia presidida pelo Governador Civil de Santarém.

O primeiro comandante da corporação foi Manuel dos Santos, sucedido por José João Pires, que marcou o início oficial da atividade dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, um projeto nascido do esforço coletivo e do espírito solidário da comunidade.

O prémio foi entregue a Paulo Duarte, 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários de Almeirim e contou a participação de Pedro Ribeiro, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Almeirim.

Para esta categoria estavam também nomeadas a Associação Gentes de Almeirim e a Fogueira de Fazendas de Almeirim.