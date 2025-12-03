Bombeiros de Almeirim marcam presença no exercício “Colapso 0 – 2025”

Imprimir

Dois elementos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Almeirim participaram, entre os dias 28 e 30 de novembro, no exercício “Colapso 0”, uma das mais exigentes iniciativas nacionais dedicadas às operações de BREC – Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas.

O exercício, organizado pela equipa Iron Rescue 23, em estreita parceria com os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, a empresa Viana’s S.A. e a Paratech Rescue Team, decorreu nas instalações da antiga Lisnave, em Cacilhas (Almada). Durante três dias, equipas especializadas nacionais e internacionais colocaram à prova as suas capacidades em cenários de grande complexidade, simulando colapsos estruturais em ambiente urbano, onde a precisão técnica e a resistência emocional são fundamentais.

A presença dos dois bombeiros de Almeirim representou não apenas um momento de aprendizagem intensiva, mas também um reforço do compromisso da corporação com a formação contínua, a elevada preparação operacional e a constante busca pela excelência no resgate. Em exercícios desta dimensão, cada etapa, desde a avaliação estrutural às técnicas avançadas de salvamento, contribui para melhorar a resposta em cenários reais e para fortalecer o espírito de cooperação entre equipas.

Um agradecimento especial é devido ao grande impulsionador deste desafio, Mário Gomes (Joko), cuja dedicação, visão e capacidade de motivação têm sido determinantes para promover e elevar o treino técnico de equipas de todo o país. O seu contributo continua a inspirar bombeiros e socorristas a ultrapassar limites e a evoluir em prol da segurança e do serviço à comunidade.