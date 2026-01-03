Shopping cart

  • Home
  • Sociedade
  • Bombeiros Voluntários de Almeirim promovem evento “Almeirim ON – Rescue & Trauma”
Sociedade

Bombeiros Voluntários de Almeirim promovem evento “Almeirim ON – Rescue & Trauma”

Por: Daniel Cepa 03 de Janeiro, 2026 2 Minutos de Leitura

Os Bombeiros Voluntários de Almeirim promovem, nos dias 7 e 8 de fevereiro, no IVV-Espaço Multiusos de Almeirim, o evento “Almeirim ON – Rescue & Trauma”, uma iniciativa dedicada ao desencarceramento e ao trauma.

O evento, que pretende afirmar-se como uma referência na área da emergência e do socorro, terá vagas limitadas e inclui um seminário técnico, workshops especializados como “Mundo Trauma” e “Rescue Spot’s”, uma feira técnica de marcas e equipamentos, bem como workshops dirigidos à comunidade, espaço infantil e ainda uma caminhada e jantar solidário.

O “Almeirim ON – Rescue & Trauma 2026” junta profissionais da área da emergência, bombeiros, técnicos de socorro e público em geral, apostando na formação, partilha de conhecimento e sensibilização para a importância da preparação em situações de acidente e trauma.

A iniciativa, organizada pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim, reforça o papel da corporação na resposta operacional diária, na formação e no envolvimento da comunidade em matérias ligadas à segurança e à proteção civil.

As inscrições podem ser efetuadas através do QR Code disponível no cartaz do evento.

