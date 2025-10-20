Presidente da ULS Lezíria defende cooperação com USF e anuncia 16 milhões em investimentos

O presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, Pedro Marques, apelou a uma “cooperação institucional construtiva” entre as Unidades de Saúde Familiar (USF) e as administrações das ULS, durante a sessão de abertura do 16.º Encontro Nacional das USF, que decorreu nos dias 17 e 18 de outubro, no Centro Nacional de Exposições de Santarém.

O evento, organizado pela Associação Nacional das USF (USF-AN) com o apoio da ULS Lezíria, reuniu cerca de 500 participantes e contou com a presença de diversos profissionais e representantes institucionais.

Durante a cerimónia, Pedro Marques lembrou que a ULS Lezíria abrange nove municípios e mais de 205 mil utentes numa área superior a 3.500 quilómetros quadrados e destacou o “fluxo migratório positivo” que exige novas respostas do sistema de saúde. De acordo com o responsável, 83,5% da população tem médico de família, enquanto os restantes utentes são acompanhados através de equipas de resposta integrada.

O dirigente defendeu que “as USF são parte integrante das ULS” e sublinhou a necessidade de “trabalhar juntos, de forma relacional e construtiva, para melhorar a organização e alcançar a qualidade que todos desejamos”. Reforçou ainda que os cuidados de saúde primários “não podem ser o parente pobre do sistema” e apelou a uma maior participação de todos os grupos profissionais nos processos de planeamento e avaliação.

Entre os desafios identificados, destacou a generalização das USF e a dificuldade em atrair e reter profissionais em zonas de baixa densidade populacional. Rejeitou ainda “qualquer tentativa de criar antagonismo entre a administração da ULS e as USF”.

Pedro Marques anunciou também um plano de investimentos de cerca de 16 milhões de euros até junho de 2026, destinados a equipamentos e infraestruturas nos cuidados de saúde primários e hospitalares e salientou o papel essencial dos municípios neste esforço.

“O nosso compromisso é aprofundar o diálogo e a aprendizagem organizacional com todos os profissionais e instituições”, concluiu.

A sessão de abertura contou ainda com a presença de André Biscaia, presidente da USF-AN, João Teixeira Leite, presidente da Câmara Municipal de Santarém, Bruno Moreno, vice-presidente da USF-AN e Alcinda Reis, subdiretora da Escola Superior de Saúde de Santarém.