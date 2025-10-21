Região

Homem detido em Coruche para cumprimento de pena de prisão efetiva

0
21 de Outubro, 202521 de Outubro, 2025
Homem detido em Coruche para cumprimento de pena de prisão efetiva

Um homem de 47 anos foi detido no passado dia 18 de outubro, em Coruche, para cumprir uma pena de prisão efetiva, informou esta terça-feira, dia 21 de outubro, o Comando Territorial de Santarém da GNR.

A detenção ocorreu após uma denúncia que alertava para uma alegada introdução em residência no concelho. De acordo com a GNR, os militares deslocaram-se de imediato ao local, onde identificaram o suspeito.

Durante as diligências, foi possível apurar que o homem tinha pendente um mandado de detenção relacionado com crimes da mesma natureza. O indivíduo foi então detido e conduzido ao estabelecimento prisional competente para cumprimento da pena.