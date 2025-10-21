PARA HOJE / 21.OUT



Ágape, a palavra grega que traduzimos por Caridade, é aquilo que o próprio Deus é, Amor de Benevolência, total capacidade de dom e acolhimento, em Festa. E nós também nos podemos definir sempre por estas duas dimensões. A caridade é perceber que nós, na nossa raiz, na nossa essência, somos fundamentalmente uma capacidade de acolhimento e, simultaneamente, uma capacidade de dom, de fazer de nós um bem para o outro. E posso ser muito caridoso no sentido de dar, mas não saber receber. Há muito amor em saber receber, em engrandecer o outro fazendo-se pequenino.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt