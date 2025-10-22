Rui Tanoeiro lança “Paga por Paga” com convidados de luxo na Chamusca

O fadista Rui Tanoeiro, natural da Chamusca, regressa à sua terra para apresentar o novo álbum “Paga por Paga”, num espetáculo marcado para 30 de novembro, às 17h00, no Cine Teatro da Chamusca. Este concerto assinala o lançamento oficial do disco, cujo single homónimo já está disponível em todas as plataformas digitais.

Com direção musical do mestre Custódio Castelo, o evento contará com a participação especial de Jorge Fernando, que celebra 50 anos de carreira, e de Ana Paula Martins, que integra um dos temas do álbum.

Em palco, Rui Tanoeiro será acompanhado por um elenco de músicos de excelência: Cajé Garcia (viola de fado), Sérgio Fiuza (baixo), Pedro Ladeira (clarinete), Carlos Santos (percussão) e Bruno Mira (guitarra portuguesa), além de Custódio Castelo na direção musical. O álbum tem edição da World Music Records.

Os bilhetes já estão disponíveis no Balcão Único do Município da Chamusca ou podem ser reservados através do telefone 912 450 660 e do e-mail tanoeiromusic@gmail.com.