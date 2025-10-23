Atos de vandalismo provocam estragos em instalações públicas de Fazendas de Almeirim (c/fotos)

As instalações das casas de banho do Campo do Sporting e da Capela, em Fazendas de Almeirim, foram alvo de atos de vandalismo no início desta semana, dias 20 e 21 de outubro.

De acordo com informação divulgada pela Junta de Freguesia, foram partidas janelas de forma intencional e verificado um uso indevido e desrespeitoso das casas de banho, onde foi encontrado papel espalhado pelo chão e outros sinais de danos e má conduta.

O incidente causou prejuízos materiais e levantou preocupações quanto ao respeito pelos espaços públicos. Segundo a Junta de Freguesia, o comportamento observado demonstra uma falta de civismo e de consideração pelo património comum, além de afetar a higiene e o bem-estar de todos os que utilizam estas instalações.

As autoridades locais estão a investigar o caso para identificar os responsáveis e impedir que situações semelhantes se repitam. A população é apelada a colaborar e a respeitar os espaços públicos, de forma a garantir que continuam acessíveis e em boas condições para todos.