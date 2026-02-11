Instabilidade em talude obriga ao corte da EN243 entre Golegã e Chamusca

Imprimir

A circulação rodoviária na Estrada Nacional 243 (EN243), no troço entre a Golegã e a Chamusca, encontra-se totalmente interditada desde a noite de terça-feira, 10 de fevereiro, na sequência da identificação de instabilidade num talude de aterro.

De acordo com informação prestada pela Infraestruturas de Portugal (IP), o problema foi identificado ao quilómetro 46+950, no sentido Golegã–Chamusca e levou à implementação imediata do corte total da via, por razões de segurança. A interdição abrange o troço compreendido entre o quilómetro 43+500, junto à Rotunda do Cavalo, na Golegã, e o quilómetro 47+800, no entroncamento com a EN118, afetando os concelhos da Golegã e da Chamusca.

O corte da estrada foi efetuado pelas 23h20 e encontra-se devidamente sinalizado no local. Para já, não é possível avançar uma previsão para a reabertura da via, uma vez que serão necessários trabalhos de avaliação e estabilização do talude, de forma a garantir a segurança de automobilistas e trabalhadores.

A Infraestruturas de Portugal apela à compreensão dos condutores para os transtornos causados e recomenda a utilização de percursos alternativos, sublinhando que a medida é indispensável para assegurar as condições de segurança durante a execução da intervenção.