Dois homens detidos por posse de armas proibidas

No dia 21 de outubro, o Comando Territorial de Santarém, através dos Postos Territoriais de Benavente e Salvaterra de Magos, deteve dois homens, de 24 e 57 anos, no concelho de Benavente, por posse de armas proibidas.

Durante uma ação policial que incluiu uma busca domiciliária, os militares da GNR apreenderam várias armas e objetos, entre os quais se destacam uma caçadeira, oito munições, um revólver de fulminantes, uma arma de ar comprimido, um bastão de borracha e cinco facas de diferentes dimensões.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Santarém.

A GNR recorda que a posse, transporte, armazenamento, compra ou aquisição de armas sem a devida autorização constitui crime, de acordo com o Regime Jurídico das Armas e Munições. Estão ainda previstas sanções para quem detenha armas não registadas ou não manifestadas quando obrigatório.