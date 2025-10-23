Fazendense soma terceira vitória consecutiva e sobe ao 4.º lugar

O AD Fazendense atravessa um bom momento no Campeonato Distrital da 1.ª Divisão/Andrade Corvo Saúde da AF Santarém, somando três vitórias consecutivas e já ocupa agora o 4.º lugar da tabela classificativa, com 12 pontos em seis jogos.

No passado domingo, dia 19 de outubro, a equipa de Fazendas de Almeirim venceu o Coruchense por 1-0, com o golo a ser apontado por Marco Tiago aos 30 minutos da partida.

Na próxima jornada, marcada para 26 de outubro, o Fazendense desloca-se ao terreno do Abrantes e Benfica, num encontro agendado para as 15h00.

A classificação é liderada pelo CD Torres Novas, com 16 pontos, seguido por Mação e Porto Alto, Com 15 e 12 pontos, respetivamente. O Fazendense está a quarto pontos do pódio, mantendo-se na luta pelos lugares cimeiros.