PARA HOJE / 23.OUT



A caridade é esta realidade, essência do humano, pela qual nos tornamos imagem de Deus. E Deus é caridade, é dom de Si próprio, mas é também acolhimento máximo, capacidade de nos acolher a todos sem restrições. Sem esta dimensão do acolhimento não é possível compreender o amor aos inimigos, que não é aprovação do mal que fazem, mas ter um coração capaz de os acolher como pessoas, distinguindo o acto da pessoa, ver neles a imagem do que está por detrás e a essência daquilo que são, e por isso amá-los como tal.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.

Edições Tenacitas

www.tenacitas.pt