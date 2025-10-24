Suspensão temporária no abastecimento de água em Alpiarça

A Águas do Ribatejo informou que o abastecimento de água será suspenso na próxima segunda-feira, 27 de outubro, entre as 14h00 e as 18h00, em Alpiarça.

A interrupção vai afetar os consumidores da Rua Maria Rocha Coutinho, sendo esta suspensão temporária necessária para a realização de trabalhos na rede pública de abastecimento.

A empresa apela à compreensão dos moradores pelos eventuais incómodos e recomenda que sejam tomadas precauções para minimizar o impacto da interrupção, nomeadamente garantindo reservas de água para o período indicado.

Para mais informações ou esclarecimentos, os consumidores podem contactar os serviços da Águas do Ribatejo através do telefone 263 509 400 (dias úteis das 09h00 às 18h00) ou pelo número verde gratuito 800 20 20 40.