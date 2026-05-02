Águas do Ribatejo promove workshop sobre transição energética e inovação no setor da água

Imprimir

A transição energética no setor da água esteve em destaque no workshop WENexus, organizado pela Águas do Ribatejo, em parceria com a Embaixada da Dinamarca, nos dias 28 e 29 de abril, reunindo entidades gestoras de água para debater soluções sustentáveis, eficiência energética e inovação.

As sessões teóricas decorreram em Torres Novas, no auditório da Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, enquanto as visitas técnicas tiveram lugar na ETAR de Torres Novas e na Central de Bombagem e Tratamento de Água da Quinta do Melo, permitindo aos participantes conhecer no terreno práticas e tecnologias aplicadas.

O diretor‑geral da Águas do Ribatejo, Miguel Carrinho, destacou a importância da partilha de conhecimento proporcionada pela iniciativa.

“O workshop permitiu a troca de experiências e a partilha de conhecimentos entre os participantes. Para nós, Águas do Ribatejo, é sempre importante mostrar e partilhar com os visitantes o trabalho que desenvolvemos e acredito que o balanço é extremamente positivo”, afirmou.

O projeto WENexus é cofinanciado pela União Europeia, através do programa LIFE, e tem como objetivo desenvolver soluções para o aumento da eficiência energética no setor da água em Portugal. A iniciativa aposta na definição de modelos de negócio adaptados às diferentes realidades das entidades gestoras, criando condições para investimento em soluções de eficiência energética e produção de energia renovável.

Com a realização deste workshop, a Águas do Ribatejo reforça o seu compromisso com a sustentabilidade ambiental, a inovação tecnológica e a promoção de práticas alinhadas com os objetivos da transição energética no setor dos serviços de água.