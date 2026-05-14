Circuito de manutenção de novo aberto à população e maior

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O Circuito de Manutenção de Almeirim está oficialmente reinaugurado. A inicitiva foi simples mas contou com várias dezenas de pessoas que ouviram o discurso do presidente da autarquia, Joaquim Catalão, e depois com o mote da Daniela Teodósio do Gonçalo Martins fizeram um “teste” ao novo espaço.



Após uma intervenção de reabilitação e ampliação, o circuito tem agora mais 882 metros vai ter também novos equipamentos de lazer e prática de atividade física da cidade.